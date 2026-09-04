В США смоделировали сценарий нападения РФ на Европу в 2028 году: ответа не будет, – WP

В этой симуляции члены Конгресса признали, что американское общество не поддержит решительные меры против России.

В США смоделировали сценарий нападения России на Европу в 2028 году и спрогнозировали, какой будет реакция Вашингтона и НАТО. Как пишет аналитик и обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, в мероприятии приняли участие члены Конгресса и бывшие американские военные, дипломаты и разведчики.

Этот сценарий предполагал, что в 2028 году война в Украине по-прежнему находится в "кровавом тупике", но Россия видит шанс в том, чтобы ещё сильнее расколоть Европу путём нападения на Молдову. Один из российских дронов наносит удар по топливному складу в Румынии, которая является членом НАТО, что приводит к гибели людей.

"Что делают Соединенные Штаты? Ответ в этой симуляции, как я опасаюсь, как и в реальной жизни, будет вялым – и это косвенное свидетельство того, что обязательства по коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО являются практически мертвым текстом", – подчеркивает Игнатиус.

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Обозреватель добавил, что в этой симуляции члены Конгресса признали, что американское общество не поддержит решительные меры против России. А без лидерства США Европа будет раздробленной и дезорганизованной.

"Добро пожаловать в следующую Мировую войну. Симуляция, совместно проведенная Институтом Брукса Корнельского университета и Фондом Рокфеллера, стала самой яркой демонстрацией, которую я когда-либо видел, того, что структура, которая защищала безопасность США и Европы на протяжении 81 года, разрушается, поскольку исчезают общие военные и дипломатические инструменты. И хуже всего то, что президент Дональд Трамп является частью этой разрушительной команды", – подчеркивает Игнатиус.

Путин ещё больше обостряет войну

По мнению аналитика, мрачный факт заключается в том, что война России против Украины обостряется и распространяется на страны НАТО.

Как отмечает Игнатиус, это новая реальность, которую большинство американцев, в том числе многие высокопоставленные чиновники из администрации Трампа, похоже, не осознают. Российская "гибридная война" против европейских сторонников Украины переходит из "серой зоны в кроваво-красную", и США мало что делают для сдерживания атак.

Эта эскалация против Европы, сочетающаяся с более интенсивными ракетными ударами по Киеву, является ответом российского президента Владимира Путина на утверждения о том, что он проигрывает войну в Украине.

По мнению аналитика, ситуация становится ещё более опасной из-за того, что Путин явно пытается вернуть себе преимущество, нанося удары по тем европейским странам, которые стали главными поставщиками оружия для Украины.

Когда закончится война

Как сообщал УНИАН, недавно Путин заявил, что о прекращении войны Украина и Россия должны договариваться между собой, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе.

В то же время, по мнению телеканала CNN, последние заявления Путина разрушают оптимистические надежды на возможный мир в Украине.

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