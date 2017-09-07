Порошенко не согласится на передачу ВР права избирать президента

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никогда не согласится с предложениями отнять у граждан право избирать президента и передать эти полномочия парламенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил, выступая в парламенте с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Глава государства отметил, что, "несмотря на российскую агрессию, мы не пошли на ограничение демократических прав и свобод, не ввели военное положение тогда, когда для этого были все основания".

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"Обеспечили значительно более качественное функционирование парламентско-президентской модели, сотрудничества парламента, правительства и президента. Более качественное, чем это было в 2006-2010 годах", - сказал он.

Кроме того, Порошенко отметил, что ни разу не воспользовался правом на прекращение актов Кабинета министров с одновременным обжалованием их в Конституционном суде.

"Да и к праву вето прибегал не слишком часто", - сказал он.

Однако, по словам главы государства, раньше различные органы власти "занимались только взаимной борьбой и не смогли провести ни одной, ни одной-единственной принципиальной реформы".

"Конечно, действующая модель не идеальна, поэтому время от времени ко мне приходят с предложениями что-то изменить: вернуть президенту объем полномочий по Конституции 1996 года или наоборот - превратить президента в церемониймейстера. Кто-то предлагает тюнинг: четче выписать те статьи, которые трактуются неоднозначно", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в демократическом обществе нет тем, закрытых для дискуссии.

Президент напомнил, что, вступая на пост, в инаугурационной речи подчеркнул свою приверженность идее парламентско-президентской республики, а позже "сам поступился определенными полномочиями главы государства при голосовании за поправки (к Конституции) по вопросам правосудия и децентрализации".

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"Но я никогда не соглашусь с предложениями отнять у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Подчеркиваю, что объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного исполнения функций верховного главнокомандующего", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины выступает президент Петр Порошенко.