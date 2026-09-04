После визита директора ЦРУ в Москву Путин пошел на эскалацию в Украине, – WP

Россия резко усилила атаки на Украину после того, как США обратились к Путину с просьбой начать мирные переговоры.

После недавнего визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Россия не продемонстрировала готовности к прекращению войны против Украины. Напротив, в течение десяти дней после переговоров российские войска усилили ракетные и дронные удары по украинским городам, в частности по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Ретклифф во время встреч с представителями российских спецслужб пытался убедить Москву вернуться за стол переговоров. Американская сторона подчеркивала, что продолжение войны противоречит интересам России, а ее положение со временем будет только ухудшаться.

В частности, директор ЦРУ встречался с главой Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым, который входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Как рассказывают собеседники журналистов, Ретклифф считал, что передал российской стороне необходимый сигнал, однако убедить Кремль изменить позицию не удалось.

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Однако в Кремле американские сигналы, похоже, восприняли иначе. По словам собеседника The Washington Post, Россия расценила визит Ретклиффа как попытку убедить Путина остановить войну, но сам российский президент якобы увидел в этом проявление слабости США.

После переговоров Москва продолжила масштабные воздушные атаки. Авторы публикации отмечают, что Россия пытается воспользоваться ослаблением украинской противовоздушной обороны и нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре в преддверии зимы. Речь идет, в частности, об ударах по энергетическим объектам, системам водоснабжения, супермаркетам и продовольственным складам.

Российские аналитики, которых цитирует издание, считают, что такая кампания может быть сигналом Вашингтону: Москва не собирается смягчать свою позицию. В то же время Россия продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины. Один из близких к российским дипломатам академиков заявил, что полный контроль над Донбассом может рассматриваться Кремлем как минимальное условие для будущих переговоров.

Несмотря на экономические проблемы, Путин публично демонстрирует уверенность в способности России продолжать войну. "Я не имею никаких сомнений, что враг сломается", – заявил он на этой неделе российским журналистам.

В то же время ситуация для российской экономики остается сложной. Дефицит бюджета РФ к концу июля достиг $74,4 млрд, или 2,8% ВВП, превысив первоначальный прогноз правительства. В стране также усугубляются проблемы с топливом, растут безнадежные долги, а часть российской элиты уже публично выступает против продолжения войны.

Сам Путин признал, что власти не были готовы к украинским ударам по российской энергетической инфраструктуре, из-за которых сократилось производство топлива. "Мы допустили ошибку", – сказал он.

Несмотря на это, российский лидер, по оценке авторов публикации, считает время своим союзником. Москва полагает, что несколько дополнительных месяцев войны создадут для Украины гораздо большие проблемы, чем для России. Кремль также может надеяться на политические изменения в Европе и ослабление западной поддержки Киева.

В то же время такая стратегия остается рискованной для Путина: усугубление топливного кризиса, рост цен и недовольство населения могут усилить внутреннее давление на российские власти.

"Понимает ли это Путин, непонятно". Глава ФСБ, который встречался с Ретклиффом, вероятно, понимает. Но он не собирается идти к Путину и убеждать его заключить мирное соглашение по нынешней линии фронта", – сказал журналистам влиятельный российский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, в пятницу российский дрон поразил здание СБУ в центре Киева, повредив кабинет главы службы Александра Поклада. Президент Зеленский подтвердил удар и поручил подготовить адекватный ответ россиянам.

Также мы сообщали, что 4 августа Россия нанесла массированный удар по Одессе, поразив жилые дома и инфраструктуру. Погиб 60-летний мужчина, по меньшей мере пять человек пострадали, среди них ребенок. Повреждены многоэтажки, частные дома, почти 30 автомобилей и нежилые сооружения, на месте работают экстренные службы.

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