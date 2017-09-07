Порошенко о борьбе с коррупцией: клеймить словом "зрада" не нужно

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что не будет "адвокатом" ни одного члена своей команды в случае предъявления правоохранителями обоснованных претензий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал, выступая в парламенте с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Порошенко подчеркнул, что "больной и сложный вопрос - это вопрос борьбы с коррупцией".

"Если говорить на языке Интернета и социальных сетей - здесь трудно поставить хэштег "перемога", но и клеймить вопрос сейчас хэштегом "зрада"- тоже не нужно", - сказал он.

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В то же время президент подчеркнул, что необходимо продемонстрировать решительные дальнейшие действия.

Говоря о системе борьбы с коррупцией и антикоррупционных органах, Порошенко затметил, что в целом "достаточно плотная сеть построена так, что сегодня ни один из чиновников не имеет гарантий безнаказанности".

«Никто никому никогда не может гарантировать «политическую крышу» или «прикрытие»», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «это в полной мере касается и так называемых «друзей президента».

"Ни у кого из своей команды, в случае обоснованных претензий со стороны правоохранителей, адвокатом работать не собираюсь. И таким вообще не место в моей команде", - заверил президент.