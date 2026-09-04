Биткоин упал ниже $80 тысяч: в Bloomberg объяснили, что произошло

На рынок биткоина в настоящее время могут влиять многие факторы.

Биткоин подешевел почти на 3% и снова опустился ниже 80 тысяч долларов. Криптовалюта начала падать после публикации данных о занятости на рынке труда в США, которые оказались лучше ожиданий, пишет Bloomberg.

Биткоин упал на 2,8% – до 79 197 долларов. Одновременно снизились цены на акции и облигации. В августе количество рабочих мест в США за пределами сельского хозяйства выросло на 162 тысячи. Это превысило все прогнозы аналитиков. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%.

Для биткоина это стало очередным испытанием. Криптовалюта уже неоднократно пыталась закрепиться выше отметки в 80 тысяч долларов.

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Еще 3 сентября биткоин поднялся выше этой отметки. Тогда криптовалюту поддержали ослабление доллара и снижение доходности облигаций. Дополнительное влияние на рынки оказало заявление управляющего ФРС Кристофера Уоллера. Он дал понять, что готов поддержать сохранение ставки без изменений, если инфляция продолжит замедляться.

Главный инвестиционный директор Sygnum Bank Фабиан Дори отметил, что на рынок биткоина могут влиять и другие факторы. В частности, объем средств на счетах Казначейства США, возможности банков, частное кредитование и количество стейблкоинов (криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам).

Курс биткоина к доллару – последние новости

25 августа главная криптовалюта впервые с середины мая превысила отметку в 80 тысяч долларов и поднялась выше 81 тысячи долларов. Тогда сообщалось, что рост главной криптовалюты происходит на фоне ослабления доллара и действий Министерства финансов США по стабилизации рынка долгосрочных облигаций.

В июле биткоин упал до 21-месячного минимума на фоне перспективы повышения процентных ставок в США.

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