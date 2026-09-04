Новая попытка США возобновить переговоры между Украиной и РФ не вызывает оптимизма, - Bloomberg

Киев обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть.

Представители администрации президента США Дональда Трампа готовятся возобновить дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины. Американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с представителями обеих стран в эти выходные. Визит подтвердил президент Владимир Зеленский.

"Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье - Киев. Мы готовимся к этому визиту", - заявил он.

По словам Зеленского, так же, как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, Киев обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть.

Видео дня

"Наша цель - максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как довести эту войну до конца. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве", - заявил глава государства.

Пессимизм в отношении переговоров

Как пишет Bloomberg, Россия выражает пессимизм относительно перспектив заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Отмечается, что новая поездка американских представителей направлена на то, чтобы проверить, появились ли возможности для возобновления переговорного процесса. Таким образом, Вашингтон пытается вновь запустить дипломатический канал, однако пока нет признаков того, что стороны готовы существенно изменить свои ключевые позиции.

Вместе с тем, по словам людей, близких к Кремлю, ожидания от визита чрезвычайно низкие, ведь предыдущие поездки Виткова и Кушнера в Россию не привели к прогрессу, и нет оснований полагать, что они сейчас привезут приемлемые предложения.

Анонимные источники издания отметили, что президент Владимир Путин готов остановить войну только на своих условиях, а требования России становятся более жесткими, поскольку она считает, что обладает военным преимуществом. Журналисты подчеркивают:

"Неясно, выдвигают ли американские чиновники какие-либо новые инициативы, которые помогут выйти из тупика в переговорах. Путин не показал никаких признаков того, что он готов отказаться от своего требования, чтобы Украина сдала оставшуюся часть территории Донецкой области".

Заявления Путина о завершении войны

Как сообщает УНИАН, инициатор войны Владимир Путин заявил о шансах на окончание войны против Украины, но при одном условии. По его словам, Украина и Россия должны договариваться между собой о прекращении войны, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе.

Также Путин сообщил, чтоконтакты между Украиной и РФ продолжаются преимущественно на уровне спецслужб.

Пользуясь случаем, диктатор в очередной раз обвинил Украину в "государственном терроризме", заявив, что это "затрудняет возможности мирного урегулирования".

Вас также могут заинтересовать новости: