Мои представители везут в Москву предложение по прекращению войны в Украине, - Трамп

Он назвал их "отличными переговорщиками, которые проделали великолепную работу".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение о завершении войны в Украине. Об этом пишет Clash Report

"Уиткофф и Кушнер планируют представить Москве предложение о завершении войны", - ответил он на вопрос журналистов во время пресконференции в Белом доме.

Трамп назвал их "отличными переговорщиками, которые проделали великолепную работу".

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"Нужно, чтобы это было урегулировано. И я это сделал. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их, чтобы выяснить, сможем ли мы достичь какого-либо соглашения, и, возможно, у нас есть хорошие шансы на это", - сказал президент США.

Он также напомнил, что закончил 8 войн, но до сих пор не получил Нобелевскую премию мира.

"В отношениях между Россией и Украиной существует проблема, связанная с личностными качествами. Зеленский и Путин действительно ненавидят друг друга. Знаете, что такое ненависть? Это серьезная ненависть. Эта ненависть мешает им", - заявил политик.

Трамп при этом снова утверждает, что президент России Владимир Путин не собирается нападать на территорию НАТО.

"Я разговаривал с Путиным, я очень хорошо его знаю. Путин не собирается нападать на территорию НАТО", - сказал президент США.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее издание Bloomberg писало, что Россия выражает пессимизм относительно перспектив заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Отмечалось, что новая поездка американских представителей направлена на то, чтобы проверить, появились ли возможности для возобновления переговорного процесса. Таким образом, Вашингтон пытается вновь запустить дипломатический канал, однако пока нет признаков того, что стороны готовы существенно изменить свои ключевые позиции.

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