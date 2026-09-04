Борьба за замороженные активы РФ продолжается: Украина обратилась к ЕС

Правительство Бельгии отклонило предложения об использовании этих средств.

Украина хочет, чтобы европейские страны возобновили обсуждение вопроса о замороженных российских активах. В Киеве предполагают, что частичное выделение средств и расширение гарантий могли бы помочь выйти из тупика в отношениях с Бельгией, которая в декабре наложила вето на этот план, пишет Politico.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов заявил, что страна обсуждает с европейскими партнерами несколько вариантов покрытия дефицита в оборонном и гражданском бюджетах. По его словам, досрочное предоставление части кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро могло бы помочь, но не стало бы единственным решением.

"Мы также рассматриваем возможности в ЕС и, в частности, предлагаем идею относительно замороженных активов. Это разумный способ привлечь средства и покрыть долг", – сказал Ченцов.

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Вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования Украины вновь попал в повестку дня ЕС после того, как в прошлом месяце Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали Европейскую комиссию рассмотреть "новые варианты" их размораживания.

В рамках Евросоюза заморожены активы Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро, большая часть которых хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear. Правительство Бельгии отклонило предложения об использовании этих средств, сославшись на потенциальные юридические и финансовые риски, с которыми оно может столкнуться в случае российских контрмер или судебных исков.

Повторное обращение Киева свидетельствует об усилении давления с целью поиска дополнительных средств для Украины, которая сталкивается со значительным дефицитом бюджета из-за полномасштабного вторжения России, продолжающегося уже пятый год.

ЕС и Украина "должны рассмотреть другие варианты", чтобы добиться разблокирования хотя бы части российских активов, считает Ченцов

"Возможно, не только ЕС, но и другие игроки могут вмешаться и помочь развеять опасения Бельгии. Поэтому важно вновь начать работать над этим вопросом и искать решение", – добавил он.

Однако Бельгия, похоже, остается непреклонной.

"Наша позиция остается неизменной", – цитирует Politico пресс-секретаря министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.

Замороженные активы России – последние новости

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призвали Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

В ответ министр обороны Бельгии Тео Франкен повторил, что Брюссель решительно выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. При этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не возражает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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