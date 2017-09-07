Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости дать «второе дыхание» борьбе с коррупцией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

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«Недоверие к государственным институтам, новым и старым; к политикам, властным и оппозиционным, перерастает в глубокие уныние, апатию и депрессию», - заявил он.

«Чтобы устранить эту опасность, мы должны немедленно, быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией, и экономическим преобразованиям... И убрать как минимум почву для разговоров о якобы откате реформ и якобы наступлении контрреволюции», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины выступает президент Петр Порошенко.