OpenAI выпустила модель GPT-6 Astra, которая приблизила ИИ к человеческому уровню

Новая флагманская модель выходит за пределы обычных чат-ботов и способна самостоятельно выполнять сложные комплексные задачи.

Стартап OpenAI представил новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом GPT-6 Astra. Разработчики называют ее началом эпохи общего искусственного интеллекта (AGI), на котором система способна решать почти любые интеллектуальные задачи не хуже человека.

Новая флагманская модель выходит далеко за пределы обычных чат-ботов и способна самостоятельно выполнять сложные комплексные задачи вроде написание и запуск кода, агрегирование и структурирование информации из интернета. В OpenAI говорят, что "все, что вы можете сделать на компьютере, GPT-6 Astra может сделать за вас быстрее".

В ключевых тестах модель демонстрирует заметный прирост по сравнению с GPT-5.6 Sol и конкурирующими ИИ-решениями. Она набрала 98,6% в тесте ARC-AGI-3 против 30,2% у Anthropic Claude Opus 5 и всего 7,8% у GPT-5.6 Sol. Похожая картина наблюдается и в тесте FrontierMath Tier 4 (v2). GPT-6 Astra достигла показателя 97,6%, опередив GPT-5.6 Sol (83%), Claude Fable 5.1 (87,8%) и Claude Opus 5 (73,2 %).

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Также это первая языковая модель OpenAI, достигшая критического уровня возможностей в сфере кибербезопасности. В тестах она самостоятельно находила уязвимости, создавала рабочие эксплойты и выстраивала цепочки атак. Поэтому неаиболее мощные функции останутся доступными только для избранных доверенных специалистов по кибербезопасности.

Сейчас GPT-6 Astra доступна только партнерам OpenAI через программу Daybreak. Но уже в ближайшие дни OpenAI даст доступ к GPT‑6 подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise. Цена по API составит $10 за миллион токенов на ввод и $50 за миллион токенов на выход.

Накануне NVIDIA подтвердила покупку Hugging Face за $13 миллиардов. Это крупнейшая платформа для разработки и распространения открытых моделей искусственного интеллекта.

Ранее компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие ИИ. Новейшие модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

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