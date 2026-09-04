Буданов советовал Зеленскому не уступать Донбасс в мирном соглашении, – NYT

При этом независимые обозреватели считают именно Буданова сторонником компромисса в команде Зеленского.

Именно глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов советовал президенту Владимиру Зеленскому не соглашаться на передачу Донбасса России ради прекращения войны. Об этом пишет The New York Times по итогам интервью с Будановым в Киеве.

Буданов возглавил украинскую делегацию на переговорах с РФ и США прошлой зимой, когда переговорный процесс был в самом разгаре, пока в конечном итоге не зашел в тупик.

Как пишет NYT, Россия и Украина сейчас находятся в состоянии эскалации войны, отчасти для того, чтобы попытаться получить преимущество в окончательных переговорах о мирном урегулировании. По мнению Буданова, переговоры с участием администрации Трампа могут возобновиться в конце сентября – после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

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Однако в Киеве, как пишет NYT, нет полного единства в отношении возможных договоренностей с Россией. Издание ссылается на публикацию Carnegie Russia Eurasia Center, где Буданова характеризуют как представителя лагеря, выступающего за урегулирование, чтобы не допустить новых значительных потерь. Другая часть украинского руководства, напротив, предостерегает от серьезных уступок, опасаясь деморализации военных и общества.

В то же время сам Буданов в интервью NYT утверждал, что именно он советовал Зеленскому не соглашаться на отступление с Донбасса.

"Отказ от территории дал бы Москве трофей, который ее военные оказались неспособны взять", – пишет издание, объясняя эту позицию.

Несмотря на ожидаемое возобновление переговоров уже в этом месяце, быстрого прекращения огня Буданов не прогнозирует. По его оценке, условия для прекращения боевых действий могут появиться не раньше весны, а Россия, вероятно, попытается провести ещё одну масштабную зимнюю кампанию ракетных и дроновых ударов по Украине.

В то же время украинский чиновник убежден, что переговорный процесс рано или поздно даст результат.

"Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь", – заявил Буданов.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, этой зимой Украина может столкнуться с серьезными проблемами при защите городов от российских баллистических ракет из-за нехватки перехватчиков. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется около 300 ракет Patriot, но союзники неохотно делятся своими запасами, сократившимися после войны США с Ираном.

Между тем британские аналитики предупреждают, что войны в Украине и Иране всё больше переплетаются, создавая риск более широкой эскалации. Истощение американских запасов ракет-перехватчиков из-за войны с Ираном может подтолкнуть Кремль к активизации ударов по Украине, а сама Украина уже вовлечена в противостояние, помогая странам Персидского залива.

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