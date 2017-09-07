Президент заявил о неотложности создания специального антикоррупционного судебного органа
По словам главы государства, этот орган должен быть зависимым только от закона, но свободным от любых посторонних влияний.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что неотложным является вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.
«Неотложным является вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа. Этот орган должен быть сформирован на конкурсной основе из судей с безупречной репутацией», - заявил он.
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По словам главы государства, этот орган должен быть зависимым только от закона, но свободным от любых посторонних влияний: «моего и вашего, уважаемые народные депутаты, политических партий и прогрессивной общественности».
Также, по словам президента, он должен отвечать стандартам Совета Европы и Венецианской комиссии. И, главное, - быть эффективным, а не «созданным для галочки».