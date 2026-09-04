Сократят 50 000 работников: Volkswagen согласовал самую большую реструктуризацию в истории

Сделка приведет к упрощению структуры Volkswagen.

Наблюдательный совет Volkswagen 3 сентября одобрил план трансформации, который предусматривает сокращение ещё 50 тысяч рабочих мест, сообщает Reuters.

План стал частью стратегии Volkswagen, направленной на противодействие негативному влиянию пошлин и агрессивной конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Меры предусматривают самую масштабную реструктуризацию за 89-летнюю историю Volkswagen и "поиск альтернатив" для четырех немецких заводов, которые в течение следующего десятилетия постепенно останутся без производства моделей.

Соглашение помогает избежать серьезного конфликта с профсоюзами, фактически отложив идею проведения внеочередного общего собрания акционеров. Руководство рассматривало этот сценарий как способ реализовать свои планы, несмотря на сопротивление работников и второго по величине акционера Volkswagen – земли Нижняя Саксония.

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Предполагается, что соглашение упростит конгломератную структуру Volkswagen и одновременно ограничит влияние наблюдательного совета, в котором профсоюзы и земля Нижняя Саксония обладают большинством при принятии ключевых решений. Идея разделения Volkswagen на отдельные компании по производству легковых автомобилей и компонентов официально снята с повестки дня.

Акции Volkswagen, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже, после этой новости подорожали на 7,9%. По мнению экспертов, это свидетельствует об облегчении на фоне опасений, что ситуация могла перерасти в беспрецедентный кризис для крупнейшего автопроизводителя ЕС.

По словам отраслевого аналитика Фердинанда Дуденхеффера, в течение следующих 10 месяцев будут продолжаться обсуждения будущего заводов Volkswagen в Эмдене, Цвиккау, Неккарзульме и Ганновере. На всех четырёх предприятиях поэтапное прекращение производства отдельных моделей начнётся с 2031 года.

Кризис в Volkswagen – последние новости

В июне УНИАН уже писал, что концерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить до 100 000 сотрудников по всему миру.

Эта инициатива возникла не на пустом месте. Ранее сообщалось, что крупнейший автопроизводитель Европы может вообще оказаться под угрозой исчезновения.

В рамках внутреннего расследования были опрошены члены правления и наблюдательного совета Volkswagen AG. Целью было оценить уровень внутренней сплоченности компании. Почти все топ-менеджеры согласились, что ситуация в Volkswagen AG критическая. Шестеро из девяти членов правления считают, что состояние компании представляет угрозу её существованию. Ещё трое охарактеризовали ситуацию как напряжённую.

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