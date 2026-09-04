Гривня начнет неделю с укрепления: НБУ установил официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,79 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,55/44,59 грн/долл., а к евро – 51,76/51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 4 сентября вырос на 3 копейки и составлял 44,95 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,48 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 12 копеек и составил 52,22 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,57 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,90 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составлял 52,30 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,30 гривни за единицу иностранной валюты.

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