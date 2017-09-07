Российские соцсети остаются инструментами спецслужб РФ в необъявленной войне - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российские сети остаются инструментами спецопераций спецслужб РФ в необъявленной войне против Украины, поэтому борьба и их сокращение в Украине продолжится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

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«В результате введенных в нынешнем году санкций против компаний, которые администрируют российские поисковые системы и социальные сети... российские пропагандистские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов в Украине», - отметил он.

«Российские сети были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому будем и дальше за ними пристально следить и сокращать их присутствие», - сказал глава государства.

Напомним, в середине мая Украина заблокировала доступ к услугам российских интернет-компаний Яндекс и Mail.ru социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте, расширив список компаний, деятельность которых ограничена из-за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

По словам секретаря СНБО Александа Турчинова, Россия через свои соцсети ведет информационную агрессию и осуществляет свою пропаганду.