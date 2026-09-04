Действительно ли киевляне массово покидают город: Kyiv Independent отреагировал на популярные посты

Уже более недели московские войска ежедневно наносят удары по Киеву, нарушая работу предприятий, школ и повседневную жизнь жителей города.

Пока Россия продолжает наносить авиаудары по Киеву, в сети распространяется дезинформация о том, что жители массово бегут из города, создавая впечатление коллапса и паники, сообщает Kyiv Independent.

Издание сообщило, что уже более недели московские войска ежедневно атакуют Киев, нарушая работу предприятий, школ и повседневную жизнь жителей города.

Однако параллельно с этими ударами в социальных сетях распространяются фотографии и видео, которые якобы показывают пробки на дорогах и толпы киевлян, пытающихся бежать из столицы.

Видео дня

"Среди них – вырванные из контекста видео о движении на улицах Киева или фотографии, сделанные вовсе не в Украине, – и все это сопровождается манипулятивными или ложными подписями", – отмечается в статье.

Один пост от 1 сентября в X, набравший полмиллиона просмотров и сопровождавшийся текстом "массовый отток гражданского населения из (Киева)", на самом деле, судя по всему, показывает сцену в час пик на одной из станций киевского метро.

Издание отметило, что сеть киевского метро не выходит за пределы города.

Другой пост от 29 августа содержит ночные кадры огромной пробки у платного пункта пропуска, охватывающей десятки полос движения, с подписью: "Огромная пробка на выезде из Киева: жители бегут из города".

"Не учитывая тот факт, что в Киеве нет дороги таких размеров, на фото на самом деле запечатлен платный пункт "Вучжуан" – крупнейший платный пункт в Китае", – сообщило издание.

Другой пост, опубликованный 29 августа на официальной странице "Our Country Our Choice" – группы, позиционирующей себя как сторонников идеологии "Америка превыше всего" и возглавляемой бывшим полковником Вооруженных сил США и ярым критиком Украины Дугласом Макгрегором, – якобы демонстрирует людей, которые "массово бегут из столицы".

На сопровождающей фотографии запечатлен ряд автомобилей и группа мужчин в зимних куртках, хотя якобы на ней показана Украина в конце лета.

В статье отмечается, что эта фотография была сделана за несколько лет до нынешней волны атак. На ней запечатлены люди, направлявшиеся к польской границе на западе Украины вскоре после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Добавляется, что несколько аккаунтов также распространили видео о пробке в Киеве, представив его как ещё один пример массового оттока населения из города.

Издание пояснило, что оригинальное видео, опубликованное на прошлой неделе, взято с местного канала "Киев Оперативный". В подписи к нему просто говорится о пробке на мосту Патона в центре Киева во время воздушной тревоги – без каких-либо указаний на то, что автомобили на кадрах пытаются выехать из города.

Недавно подобные утверждения появились в социальных сетях на английском и других иностранных языках.

"Что касается социальных сетей на украинском и русском языках, то эти утверждения получили относительно небольшое распространение, хотя и не исчезли совсем", – сообщила изданию команда по мониторингу дезинформации технологической компании LetsData.

Анализ LetsData выявил нарративы, которые изображают Киев как город, непригодный для проживания, а его повседневную жизнь – как "рушащуюся" под давлением постоянных воздушных тревог и хаоса.

"Аккаунты, которые LetsData определила как "злонамеренные ресурсы", сочетают реальные трудности, с которыми сталкиваются жители города, с "преувеличенными прогнозами худшего сценария", чтобы достичь простой цели – вызвать панику и заставить жителей бежать", – подчеркнуло издание.

Старший аналитик по вопросам дезинформации в Европейском центре передового опыта по противодействию гибридным угрозам (Hybrid CoE) Теа Пелечати описывает цель этой нарративы как "кампанию психологического изнурения".

Она добавила, что независимо от того, является ли этот контент частью целенаправленной кампании Кремля или просто бессознательно распространяется пользователями в сети, он в конечном итоге соответствует более широким целям России.

"По сути, такая линия нарратива является формой террора другими средствами. Намеки на то, что столица Украины опустела или что её население массово бежит, призваны заставить украинцев чувствовать себя изолированными, брошенными и убедить их в тщетности сопротивления", – сказала она изданию.

Атаки РФ по Киеву: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Константин Криволап прогнозировал, что вероятные российские удары по мостам в Киеве не смогут вызвать транспортный коллапс в городе, даже если оккупантам удастся повредить одну или несколько переправ. Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы парализовать город, РФ пришлось бы одновременно уничтожать значительное количество критически важных объектов, на что у нее не хватает ресурсов. По его мнению, более уязвимы для вражеских ударов ТЭЦ и очистные сооружения в столице, однако даже в случае поражения этих объектов оккупантам не удастся вызвать коллапс в столице.

Также мы писали, что советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов рассказал, что сейчас реактивные "Шахеды" залетают в Киев со всех сторон, но есть понимание, как этому противодействовать. Он прогнозирует, что кошмар с реактивными "Шахедами" в Киеве закончится тогда, когда в стране будет достаточно перехватчиков для построения многоуровневой эшелонированной обороны, чтобы реактивные "Шахеды" не долетали до столицы со всех сторон. Флеш сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего определил эту задачу как наиболее приоритетную.

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