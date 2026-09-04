Назван лучший бар Европы и другие уникальные заведения

Среди них - множество бельгийских баров, а также заведения в Праге, Германии и Румынии, популярные лондонские заведения и несколько мест в Эдинбурге.

От шикарных баров Будапешта, на окраине которого находится "сокровище" для туристов, до тускло освещенных романтических заведений от Брюгге до Барселоны - опубликован рейтинг лучших баров Европы. Как пишет The Daily Mail, список составлен European Bar Guide.

Всего в рейтинге названы 100 лучших баров Европы, от необычных баров до исторических пабов. Среди них - множество бельгийских баров, а также заведения в Праге, Германии и Румынии, популярные лондонские заведения и некоторые места в Эдинбурге.

Первое место - Szimpla Kert, Будапешт

Первое место заняло шикарное заведение в столице Венгрии - Будапеште. Оригинальный "руин-бар" Szimpla Kert сам по себе является главной туристической достопримечательностью Будапешта. С огромным атриумом, причудливыми интерьерами и граффити вокруг - это не типичный бар.

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Там можно увидеть тропические растения, переоборудованные автомобили и укромные уголки, которые так и манят исследовать.

Каждое воскресенье в заведении работает фермерская ярмарка, сопровождающаяся народной музыкой, художественными выставками и кинопоказами, где можно попробовать свежие продукты и местные деликатесы.

Второе место - Retsins Lucifernum, Брюгге

Это идеальный вариант, если вы ищете что-то необычное. Вас встретит "дворецкий", чтобы вы могли осмотреть особняк с готическим искусством, антиквариатом, а затем бар и садовый внутренний дворик на первом этаже.

К тому же, в заведении может быть ограничено количество гостей одновременно - 20, поэтому можно насладиться безумной атмосферой в уютной обстановке.

Третье место - La Fleur en Papier Doré, Брюссель

Стены заведения увешаны фотографиями. Когда-то это было место сбора группы художников-сюрреалистов, что придает ему художественный и культурный колорит. В барном путеводителе написано:

"Это место - плод любви одного человека, Жерара ван Брюэне, который руководил таким замечательным пабом, что он стал местом встречи Магритта и сюрреалистического сообщества".

В баре можно насладиться живой музыкой и вкусным пивом.

Четвёртое место - Goupil Le Fol, Брюссель

Снаружи заведение выглядит довольно просто, но сразу после входа вы пройдете по туннелю без окон, мимо музыкального автомата и других причудливых предметов интерьера. Только потом вы попадаете в уютный бар в джазовом стиле.

Конечно, в заведении предлагают бельгийское пиво, но его особенностью являются фруктовые вина, настоянные на черной смородине и коньяке.

Пятое место - "Златна Рибица", Сараево

Это уникальное место, занявшее пятое место. Заведение в колониальном стиле, название которого переводится как "Золотая рыбка", расположено в популярном туристическом городе Сараево в Боснии и Герцеговине.

Он полностью заполнен антиквариатом, гаджетами, аквариумами для золотых рыбок и причудливыми абажурами.

Вы не наткнётесь на этот бар во время прогулки по центру города, и это, пожалуй, самая большая ошибка, которую вы можете совершить в Сараево. Одним словом: теперь это, по праву, одно из моих любимых мест в мире. Ни один визит в Сараево не будет полным без остановки здесь", - написал один из восторженных клиентов в отзывах Google.

Шестое место - Papa Joe's Jazzlokal, Кёльн

Это заведение джаза и блюза, любимое как местными жителями, так и туристами. В путеводителе бар описывается как "дружелюбный, общительный и блестящий, начиная с мест, похожих на сцену, и заканчивая ежедневными концертами, которые отображаются на табло перед баром".

Там вы увидите коктейльный автомат, римские руины и куклы у входа.

Седьмое место - t'Brugse Beertje, Брюгге

Еще одно заведение в Брюгге, которое стоит посетить, - это t'Brugse Beertje, занимающее седьмое место в рейтинге. Это уютный и интимный бар с высококачественным пивом, как и следовало ожидать в Бельгии.

Название переводится как "Маленький брюггский медвежонок", но там всегда может быть многолюдно.

Для ценителей здесь предлагают множество различных сортов, так что выбрать что-то одно будет непросто.

Восьмое место - Marsella, Барселона

Восьмое место занимает заведение в Испании. Чтобы окунуться в стильную историческую атмосферу, отправляйтесь в бар Marsella в Барселоне, который имеет 200-летнюю историю. Внутри вы увидите вывески эпохи Франко, старинный декор и старинный танцпол.

Выглядит почти так, будто он со временем сгнил, но со стилем. Облупившаяся краска, поблекшее величие и нетронутая атмосфера придают ему привлекательности.

Заведение хорошо известно своим абсентом, но предлагает множество менее крепких напитков.

Девятое место - U Hrocha, Прага

Типичный чешский ресторан U Hrocha в Праге занимает девятое место в списке. Это традиционный паб с приемлемыми ценами.

"Если вам повезет, вы сможете найти стул на подоконнике, чтобы насладиться пивом и атмосферой этого традиционного чешского пивного заведения", - сказал один из посетителей.

Большинство мест/столиков зарезервированы для местных жителей, поэтому посещение нужно планировать заранее.

Десятое место - Le Pot Au Lait, Льеж

Это ещё одно совершенно уникальное заведение с граффити, растениями и таксидермией на стенах, что придаёт ему странную, но в то же время привлекательную атмосферу. В одном из отзывов было написано:

"Если вам нравятся необычные уникальные декоры и красочное освещение, то это именно то место. Один из самых уникальных и веселых баров, в которых я когда-либо бывал".

Это огромное заведение, где преобладают места на открытом воздухе, а напитки можно заказать самостоятельно из их обширного меню.

Города, куда выгодно поехать осенью

Как сообщал УНИАН, туристическая компания сравнила более 50 популярных направлений и составила рейтинг городов, где проживание, питание, транспорт и развлечения обходятся менее чем в 100 евро на человека в сутки.

В ходе исследования учитывались средняя стоимость проживания в трёхзвёздочном отеле, питания в недорогом ресторане, чашки кофе, проездного на общественный транспорт и билетов на платные туристические объекты.

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