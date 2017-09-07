Порошенко рассказал, что остановило процесс освобождения Донбасса в 2014 году

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения Донбасса в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

«За три года Вооруженные силы восстановили боеспособность..., нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность. Они выросли количественно и качественно, и это тот случай, о котором говорят «заново родиться», - сказал он.

Президент напомнил, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины.

«Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения и сорвала быстрое завершение АТО, которое до того вторжения выглядело вполне реальным», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко ожидает завершения успешных переговоров с западными партнерами о поставках оборонительного оружия.

«Надеемся, успешно закончим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия», - заявил он.