Порошенко рассказал, что остановило процесс освобождения Донбасса в 2014 году
Он заявил, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения Донбасса в 2014 году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.
«За три года Вооруженные силы восстановили боеспособность..., нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность. Они выросли количественно и качественно, и это тот случай, о котором говорят «заново родиться», - сказал он.
Президент напомнил, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины.
«Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения и сорвала быстрое завершение АТО, которое до того вторжения выглядело вполне реальным», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко ожидает завершения успешных переговоров с западными партнерами о поставках оборонительного оружия.
«Надеемся, успешно закончим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия», - заявил он.