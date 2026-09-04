Украинской делегации предлагали полететь в Москву, там ждала встреча с Путиным, - NYT

Поездка так и не состоялась, а переговоры зашли в тупик.

Когда очередной раунд мирных переговоров завершился ранее в этом году, украинские переговорщики получили неожиданное предложение от россиян.

Украинцы могли бы прилететь в Москву и продолжить переговоры там, предложили в РФ. Плюс этого был бы в потенциальной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет The New York Times. Минус – возможный арест или того хуже.

Сообщается, что для Кирилла Буданова, главы украинской делегации на переговорах в феврале в Женеве, это предложение представляло собой жесткий выбор. В России он объявлен в розыск по обвинению в терроризме, выдвинутому, когда он был главой военной разведки Украины.

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Но он, больше чем другие украинские руководители, открыто говорил о необходимости сделать все, что потребуется, каким бы неожиданным это ни было, чтобы достичь мира путем переговоров. "Я готов на любой шаг, который завершит войну", если условия будут приемлемы для Украины, заявил Буданов.

В итоге предложенная поездка в Москву, о которой рассказал Буданов и о которой ранее не сообщалось, так и не состоялась, а переговоры вскоре зашли в тупик.

Другие новости о переговорах между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что Путин неожиданно заявил о шансах на завершение войны против Украины. В частности, он заявил, что о прекращении войны Украина и Россия должны договариваться между собой, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе.

Кроме того, мы также рассказывали, что закрытие неба над Россией может подтолкнуть Путина к переговорам. Дроны в небе России будут настолько многочисленны, что на это нужно обращать внимание.

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