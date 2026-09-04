Посланники Трампа отправятся в Москву и Киев на выходных: Axios раскрыл детали

Сначала Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Кремле, а затем с Зеленским в Киеве.

Специальные представители президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в эти выходные посетят Москву и Киев для переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников. В частности, Уиткофф и Кушнер начнут поездку в пятницу, а в субботу, 5 сентября, проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

После этого посланцы Трампа в воскресенье, 6 сентября, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Как отмечает издание, это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с момента вступления Трампа на второй президентский срок.

Примечательно, что вчера Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом в Белом доме для обсуждения визита в Москву и Киев.

Визиты представителей Трампа в Киев

Как сообщалось, хотя украинские и американские чиновники на протяжении нескольких месяцев обсуждают визит представителей в Киев, он всегда в последний момент по разным причинам отменяется.

3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о согласовании предварительных дат визита представителей Трампа в Киев. Он выразил готовность к содержательной встрече.

В свою очередь, министр иностранных дел Андрей Сибига выразил убеждение, что без участия американской стороны нереалистично положить конец российской войне против Украины. В связи с этим Сибига ожидает новой динамики в мирных усилиях по прекращению российской войны против Украины.

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