3000 крошечных существ были в космосе без защиты, а через 10 дней они ожили на Земле

Результаты полёта стали основой для новой технологии снижения вреда от радиации.

Европейское космическое агентство еще в 2007 году отправило в открытый космос тысячи тихоходок – микроскопических животных, известных своей невероятной выносливостью. Оказалось, что вещество, защищающее их, теперь изучается как способ защиты здоровых клеток человека во время лучевой терапии, пишет The Economic Times.

14 сентября 2007 года на внешней оболочке капсулы "Фотон-М3" раскрылись контейнеры исследовательской платформы Biopan-6, и около 3000 миниатюрных восьминогих беспозвоночных оказались наедине с космическим вакуумом. Ни скафандров, ни герметичных отсеков. Условия, смертельные для человека за несколько секунд, тихоходки уверенно преодолевали в течение 10 суток, пока 26 сентября аппарат не приземлился в Казахстане.

Эксперимент получил название TARDIS, а орбита платформы пролегала на высоте от 258 до 281 км над Землёй.

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Перед стартом животных не замораживали в активном состоянии: они находились в обезвоженной фазе анабиоза, известной как "тун". В этом состоянии большую часть жидкости в организме заменяет сахар трегалоза – именно благодаря ему они спасаются от засухи и в природе.

В испытании приняли участие два вида: Milnesium tardigradum и Richtersius coronifer.

Кто выжил, а кто нет

Все подопытные были разделены на группы с различными условиями:

Только вакуум и темнота: уцелели практически так же полноценно, как и контрольная земная выборка – безвоздушное пространство само по себе оказалось для них почти безвредным.

Вакуум и мягкий ультрафиолет (UV-A и UV-B): экстремальное солнечное излучение пережили 68 % особей, которые восстановили жизнедеятельность примерно через полчаса после увлажнения. Впрочем, часть из них впоследствии погибла из-за накопленных повреждений.

Полный спектр солнечной радиации: самое суровое испытание, включавшее жесткий ультрафиолет, обычно задерживаемый земной атмосферой. Из этой группы выжили лишь трое смельчаков. По словам руководителя научного проекта Ингемара Йонссона, эти рекордсмены выдержали более 7000 килоджоулей радиации на квадратный метр.

При чём тут человеческие клетки

Главным препятствием на пути будущих пилотируемых экспедиций на Марс остаётся не запас провизии или технологические ограничения, а смертоносное облучение. В 2016 году публикация в Nature Communications наконец раскрыла тайну тихоходок: уникальный белок под названием Dsup (damage suppressor – "супрессор повреждений"). Лабораторная интеграция этого гена в обычные человеческие клетки снизила повреждение их ДНК рентгеновскими лучами примерно на 40%.

Применить это открытие на практике взялись исследователи из MIT и Brigham and Women's Hospital. В 2025 году на страницах издания Nature Biomedical Engineering они представили метод, схожий с принципом мРНК-вакцин против COVID-19: в здоровые ткани доставляют матричную РНК, которая временно стимулирует клетки к синтезу защитного белка Dsup – без какого-либо вмешательства в геном.

Эксперимент на мышах с применением препарата к тканям ротовой полости и прямой кишки показал, что радиационное повреждение здоровых участков заметно снижается, тогда как терапевтическое воздействие на саму опухоль остается неизменным.

В конце концов, учёные напоминают, что эти существа эволюционировали не ради звёздных путешествий, а ради выживания в обычных пересыхающих лужах на дворах. А их удивительная космическая стойкость оказалась просто удачным побочным эффектом земной адаптации.

Другие открытия

Международная группа астрономов впервые обнаружила атмосферу вокруг каменистой экзопланеты LHS 1140 b, которая находится в так называемой "зоне жизни" своей звезды. Исследователи зафиксировали утечку гелия из верхних слоев атмосферы с помощью наземного телескопа в Чили, что и подтвердило: планета не потеряла свою газовую оболочку.

Учёные также выяснили, что если бы уменьшить планету до размера яблока, то весь защитный слой до условной границы космоса – линии Кармана – составлял бы всего около 0,6 миллиметра, то есть примерно столько же, сколько толщина яблочной кожуры. Именно эта тонкая "пленка" задерживает ультрафиолет, сжигает метеориты ещё на подлёте и не даёт воде закипеть из-за отсутствия давления.

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