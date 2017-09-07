Порошенко предостерег нардепов от попытки изменить законы, принятые для получения безвиза с ЕС

Президент Петр Порошенко предостерег Верховную Раду Украины от попытки изменить законы, принятые для получения безвизового режима с Евросоюзом.

Читайте такжеБезвиз не привел к значительному увеличению потока украинских туристов – экспертКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время ежегодного послания к парламенту о внутреннем и внешнем положении страны, выступая в ВР.

«Хочу предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении безвизового режима. Будь то попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование, или попытки подчистить антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс, или уменьшение полномочий НАБУ либо НАПК», - подчеркнул Порошенко и добавил: «Или бкдет что-либо другое, что поставит под угрозу безвиз как одно из наших достижений. Без колебаний буду ветировать такие инициативы».