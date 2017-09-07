Порошенко: Мы не можем выбить Россию из Крыма силой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не может выбить Россию из Крыма силой, но может создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь и мы должны создать все условия, чтобы оно ему стало жечь»,- сказал Порошенко.

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По его словам, для этого Украина использует инструменты международного права, санкции, международные суды, различные международные платформы, мониторинговые механизмы и тому подобное.

При этом Порошенко считает, что хотя этот процесс будет длительным, но действенным.

«Да, мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины», - добавил президент.