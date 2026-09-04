С качелями и хижиной пастухов: в Карпатах обновили популярный маршрут на Говерлу (видео)

Карпатский биосферный заповедник обновил популярный туристический маршрут на самую высокую гору Украины – Говерлу.
Как сообщается на странице заповедника в Facebook, в частности, были установлены четкие навигационные и информационные знаки, благодаря которым туристам будет легче ориентироваться на подъеме.
Кроме того, на маршруте была установлена панорамная качеля, откуда открываются невероятные виды на Черногорский хребет.
Также туристам обещают уникальные виды с полонины Данчик: на Говерлу и Петрос, а также на свободно пасущихся лошадей на горных просторах.
Кроме того, во время прохождения маршрута можно заглянуть в хижину пастухов, чтобы попробовать ароматный полонинский сыр.
"Этот маршрут обустроен с заботой об окружающей среде, ведь настоящий отдых начинается там, где есть уважение к природе", – подчеркивают в администрации заповедника.
Другие новые туристические маршруты в Украине
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее этим летом во Львовской области запустили новый веломаршрут, соединивший три знаменитых замка: Золочевский, Подгорецкий и Олесский.
Также новые туристические маршруты появились возле знаменитой Бакоты – два пешеходных и один велосипедный.
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