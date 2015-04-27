Аваков: среди митингующих в Киеве была только половина реальных шахтеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, об этом Аваков сказал в интервью одному из телеканалов.

По словам министра, несколько участников акций протеста, которые нарушали общественный порядок, были задержаны, открыты уголовные производства.

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«Половина - это люди, которые на самом деле приехали, а половина - это те, кто были наняты организаторами. Есть несколько возбужденных производств, есть задержанные. Это люди, которые нарушали общественный порядок. Это люди, которые позволили себе совершить неповиновение или сопротивление милиции. Я считаю, что это будет иметь развитие в ближайшие 3-4 дня», - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам финансирования менеджментом отдельных частных угольно-добывающих компаний акций протеста шахтеров в Киеве, связанных с блокированием работы органов государственной власти и управления.

Задокументированы попытки злоумышленников превратить упомянутые акции на рычаг давления на власть с последующей его дестабилизацией и захватом. Зафиксировано, что они финансировали и обеспечивали прибытие в столицу и участие в акциях провокаторов, а также других злоумышленников.

В связи с тем, что на протяжении 22-24 апреля должностные лица (менеджмент) отдельных частных угольнодобывающих компаний Украины, руководствуясь корыстными корпоративными интересами, а также с целью давления на органы государственной власти организовали финансирование акций протеста в Киеве, связанных с блокированием работы органов государственной власти и управления, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 110-2 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. В рамках этого уголовного производства оперативные и следственные подразделения проводят допросы, обыски и задержания.