СБУ расследует финансирование некоторыми частными шахтами акций протеста в Киеве

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам финансирования менеджментом отдельных частных угольно-добывающих компаний акций протеста шахтеров в Киеве, сопровождавшихся блокированием работы органов государственной власти и управления.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задокументированы попытки злоумышленников превратить эти акции в рычаг давления на власть с последующей ее дестабилизацией и захватом. Зафиксировано, что они финансировали и обеспечивали прибытие в столицу и участие в акциях провокаторов, а также других злоумышленников.

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В связи с тем, что на протяжении 22-24 апреля должностные лица (менеджмент) отдельных частных угольно-добывающих компаний Украины, руководствуясь корыстными корпоративными интересами, а также с целью давления на органы государственной власти организовали финансирование акций протеста в Киеве, сопровождавшихся блокированием работы органов государственной власти и управления, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 110-2 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. В рамках этого уголовного производства оперативные и следственные подразделения проводят допросы, обыски и задержания.

Задерживаются также "курьеры", которые доставляли в Киев наличные от экс-премьер-министра Украины Николая Азарова для финансирования акций так называемых "белых косынок", которые пытались присоединиться к акциям шахтеров.

Контрразведка и следователи СБУ продолжают собирать доказательства, свидетельствующие о причастности к дестабилизации ситуации в Киеве спецслужб страны-агрессора, которые цинично кукловодили нарушителями в столице.

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Кроме того, СБУ вызвала на допросы менеджеров одной из энергетических корпораций и приобщила к делу обнародованные народным депутатом Мустафой Найемом материалы.

Служба безопасности Украины просит граждан и в дальнейшем оказывать помощь в выявлении фактов финансирования акций протеста, направленных на создание политической и социальной напряженности в стране.