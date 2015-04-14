Гройсман опроверг повышение зарплат депутатов: не выдумывайте то, чего нет

Как отмечается в сообщении спикера парламента на странице Facebook, никакого решения о повышении депутатской зарплаты он не подпишет.

"Хочу официально заявить - никакого повышения не было и я, как председатель Верховной Рады никакого решения о повышении зарплаты депутатам в тех условиях, в которых сейчас живет страна, не подпишу. Хочется обратить внимание тех, кто распространяет эти слухи - не выдумывайте то, чего нет", - написал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Верховной Рады VII созыва, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский заявил, что депутатам Верховной Рады Украины VIII созыва с 1 апреля повысили зарплату с около 6,5 тысячи гривен до около 17,5 тысячи гривен в месяц.

Напомним, одной из доработок бюджета Рады уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.

"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (рег.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн, а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал Павловский.