Поддержавший Украину актер признался, что узнал о своем заболевании еще два года назад.

Голливудский актер Эштон Кутчер рассказал, что два года назад у него диагностировали редкую форму васкулита. Это заболевание, которое могло сделать из него инвалида. Звезда мог лишиться слуха, зрения и даже перестать ходить.

Об этом сообщает Access Hollywood.

Актер рассказал, что борьба с недугом дала ему шанс переосмыслить свои ценности. В первую очередь, он счастлив, что ему удалось выжить. А, во-вторых, он начал больше ценить жизнь и радоваться простым вещам.

Эштон добавил, что на реабилитацию ему понадобился год. Он выразил радость тому, что ему удалось "скользить поверх своих проблем, вместо того, чтобы жить под ними".

"В ту минуту, когда вы начинаете воспринимать препятствия как что-то, что может дать вам то, что вам нужно, тогда жизнь начинает доставлять удовольствие, правильно? Тогда вы скользите поверх своих проблем, вместо того, чтобы жить под ними... Мне повезло, что я жив", – добавил Кутчер.

Напомним, Эштон Кутчер и его жена, актриса родом из Украины Мила Кунис собрали 20 млн долларов в помощь Украине. Эти деньги они перечислили в помощь пострадавшим от военных действий.

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