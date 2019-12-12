"Грязные стервятники": 30-летняя возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи об их свадьбе

Девушка попросила не обращаться к ней за комментариями по тому или иному вопросу, связанными с ее личной жизнью.

Татьяна Брухунова, которая, по сообщениям СМИ, вышла замуж за Евгения Петросяна в начале декабря, на своей странице в Instagram написала длинное обращение, в том числе к СМИ.

"Этим постом я хочу закрыть богадельню, которая организовалась здесь за последние 72 часа", - написала она.

Брухунова поблагодарила всех, кто за часы травли в СМИ "нашёл минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой".

"Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось!", - подчеркнула молодая жена Петросяна.

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"Я - самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему", - добавила Брухунова.

Также она подчеркнула, что Instagram - это ее публичный фотоальбом, поэтому здесь нет и не будет тех снимков, которые она считала личными.

"Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу, связанному с моей личной жизнью. Не считаю это возможным. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей", - отметила Брухунова.

"Многоуважаемые представители СМИ! Этот пункт для вас. Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов. За минувшие трое суток все вы проявили себя (в очередной раз), как грязные стервятники. Тем самым лишний раз укрепив меня в мысли, что в России клевета безнаказанна", - высказалась девушка.

Напомним, о свадьбе Петросяна и Брухуновой СМИ сообщили накануне. Бывшая супруга Петросяна, узнав о его свадьбе, пожелала ему и его новой избраннице счастья.