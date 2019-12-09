Петросян женился на 30-летней любовнице - СМИ (фото)

Видимо, не зря любовница артиста выложила в Instagram фото свадебного букета - эффектные белые пионы на дамском столике.

По информации СМИ, 74-летний российский артист Евгений Петросян снова молодожен. Пятой супругой артиста стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова.

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О том, что пара оформила отношения после нескольких лет совместной работы и, предположительно, жизни, сообщили в близком окружении пары. "Поженились в начале декабря", – цитирует друга юмориста сайт "КП".

Видимо, не зря Татьяна выложила в Instagram фото свадебного букета - эффектные белые пионы на дамском столике.

А в минувшие выходные пара, судя по всему, отмечала семейное событие дома.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.