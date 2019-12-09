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Степаненко высказалась о свадьбе Петросяна с молодой любовницей

14:39, 09 декабря 2019
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Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2018 года / Скриншот

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Сама Брухунова отказалась комментировать изданию Super эту информацию, бросив трубку, так что журналисты обратились за комментарием к бывшей супруге Петросяна.

"Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!", - прокомментировала юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко слухи о свадьбе экс-супруга.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что 74-летний российский артист Евгений Петросян и 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились в начале декабря.

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