Одну из главных ролей в фильме исполнил немецкий актер Даниэль Брюль.

Netflix выпустил трейлер экранизации одной из главных антивоенных книг в истории – романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front), который впервые вышел в 1929 году.

Повествование в романе ведется от лица молодого парня Пауля Боймера, который вместе со своими семью одноклассниками попал на фронт во время Первой мировой войны. Он рассказывает обо всем, что происходит с обычными солдатами во время войны. Участие в боевых действиях на Западном фронте, жизнь во время более или менее спокойных дней, пребывание в госпиталях и коротких отпусках дома. Ремарк называет этих молодых людей "потерянным поколением", потому что они из-за душевных и психологических травм, полученных во время войны, не смогут уже адаптироваться к "нормальной" мирной жизни. Эта проблема является одной из самых важных в романе.

Главную роль в фильме исполнил австрийский актер Феликс Каммерер, для которого это первая большая роль в кино. Также одну из главных ролей в фильме исполнил немецкий актер Даниэль Брюль, известный по роли барона Земо в фильмах по комиксам Marvel, а также лентам "Гуд бай, Ленин!", "Гонка" и "Плохой сосед".

Режиссером фильма выступил немец Эдвард Бергер, наиболее известный работой над сериалами "Германия 83" и "Патрик Мелроуз".

Премьера фильма запланирована на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2022 года, а широкой аудитории он станет доступен с 28 октября 2022 года. В августе 2022 года фильм был объявлен как заявка Германии на премию "Оскар" за лучший международный полнометражный фильм.

