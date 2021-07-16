Актер представит в Одессе свой режиссерский дебют "Плохой сосед" и проведет мастер-класс.

Двукратный номинант на "Золотой глобус" и премию BAFTA, немецко-испанский актер Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт на Одесском международном кинофестивале 2021 представят свой новый совместный фильм "Плохой сосед" и проведут мастер-класс, которым откроют Летнюю киношколу.

Об этом сообщается на странице ОМКФ в Facebook.

Трагикомедия "Плохой сосед" (Nebenan) стала для Брюля режиссерским дебютом, в котором он сыграл гиперболизированное версию самого себя. В фильме исследуются темы социального неравенства в Берлине и восстановления заброшенных районов города.

По сюжету фильма, главный герой Даниэль - известный актер, который вместе с женой и детьми живет в пентхаузе в модном районе Пренцлауэр-Берг. Однажды утром он готовится улететь в Лондон на кинопробы для супергеройского блокбастера, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о Даниэле, чем герой себе представлял.

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Премьера фильма состоялась в марте 2021 года на Берлинском кинофестивале. В Украине "плохой сосед" должен выйти в прокат осенью этого года.

Даниэль Брюль: чем известен актер

Немецко-испанский актер Даниэль Брюль родился в 1978 году в Барселоне в интернациональной семье. Свободно говорит на испанском, немецком, французском и английском языках, также владеет каталанском.

Известность актер получил в 2003 году после выхода немецкой трагикомедии "Гуд бай, Ленин!". За эту роль он получил награду Европейской киноакадемии как лучший актер.

Впоследствии актер начал получать роли в голливудских лентах, среди которых - "Ультиматум Борна", "Бесславные ублюдки" и "Пятая власть".

В 2013 году вышла биографическая драма Рона Ховарда "Гонка", где Брюль сыграл известного австрийского гонщика Ники Лауда. За эту роль он получил номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.

В 2016 году актер попал в киновселенную Marvel. Он сыграл роль антогониста барона Гельмута Земо в фильме "Первый мститель: Противостояние". В 2021 году он вернулся к этой роли в серии "Сокол и Зимний солдат" и стал мемом.

В 2019 году актер получил вторую номинацию на "Золотой глобус" - на этот раз за главную роль в историческом детективном сериале "Алиенист".

Следующая его большая работа - роль в комедийном боевике "Kingsman: Большая игра", который должен выйти на экраны в августе 2021 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) пройдет с 14 по 21 августа 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко