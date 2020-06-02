Нежно-ягодная вкуснятина: как приготовить торт "Монастырская изба"

Тортик с вишней и сметанным кремом – вкусный и очень красивый.

Торт "Монастырская изба" – очень вкусная и оригинальная выпечка. Нежное тесто в сочетании с кисленькой вишней и воздушным кремом делает этот десерт просто невероятным!

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Вишню для торта можно использовать свежую, замороженную или консервированную. Она укладывается внутрь бревнышек из теста. Испеченные "бревнышки" укладываются в виде избы и сверху покрываются кремом.

Такой десерт украсит стол не только к чаю, но и на званый обед. Хоть выглядит торт "Монастырская изба" как настоящий кондитерский шедевр, готовится данный десерт из самых обычных продуктов.

Торт "Монастырская изба": рецепт

Для теста

Мука – 350-450 г

Сливочное масло – 250 г

Сахар – 220 г

Сметана – 200 г

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – на кончике ножа

Для начинки

Вишня без косточек (свежая или замороженная) – 1 кг

Сахар – 100-150 г

Для сметанного крема

Сметана (20-30%) – 700 г

Сахар (или сахарная пудра) – 250 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Для украшения

Шоколад

Кондитерские посыпки

Вишню выложить в миску, засыпать сахаром, перемешать и оставить на час, чтобы вишня пустила сок. Затем откинуть на дуршлаг и дать соку хорошо стечь.

Готовим тесто. Сметану соединить с разрыхлителем и перемешать. Размягченное сливочное масло взбить до пышности с маленькой щепоткой соли. Не прекращая взбивания, тонкой струйкой всыпать сахар. Добавить сметану и перемешать.

Всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 40-60 минут.

Тесто освободить от пищевой пленки, немного вымесить на столе и разделить на 15 одинаковых кусочков, из которых скатать шарики. Каждый шарик раскатать в полоску размером 20*7 см.

Выложить на полоску вишни в ровный род вплотную друг к другу. Сформировать длинную трубочку, и хорошо защипать края. Повторить со всеми шариками. Получившиеся "бревнышки" выложить, швом вниз, на застеленный пергаментом противень.

Выпекать 15-20 минут при температуре 200°С. "Бревнышки" вынуть из духовки и остудить.

Готовим сметанный крем. Охлажденную сметану взбивать с сахаром в течение 15-20 минут, на максимальной скорости миксера, до загустения и увеличения в объеме.

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На блюдо выложить 5 "бревнышек". Смазать кремом, сверху уложить еще 4 "бревнышка". Снова смазать кремом и положить 3 "бревнышка". Затем положить крем и 2 "бревнышка", а в завершение – крем и одно "бревнышко".

Торт покрыть кремом. Украсить шоколадной стружкой и кондитерскими посыпками (по желанию, рублеными орехами, цукатами и т.п.). Убрать торт в холодильник и дать настояться не менее 12 часов.

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