20 августа - 232-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 133 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день лени, Всемирный день комара, Международный день медицинского транспорта.

В США - День государственности штата Гавайи, День лимонада, День шоколадного пирога с пеканом, День мужской стрижки, День любителей бекона, День радио, в Индии - День возобновляемых источников энергии, в Эстонии - День восстановления независимости, в Марокко - День народной революции, в Венгрии - День святого Иштвана, в Канаде - Парад "Золотого кубка".

В 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

В 1868 году в США было официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском.

В 1897 году британский врач и паразитолог шотландского происхождения Рональд Росс обнаружил возбудителя малярии. В 1902 году за свои открытия он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Росс являлся членом Лондонского королевского общества.

В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.

В 1925 году открылась первая линия Римского метро.

В 1969 году участники группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом "Abbey Road". Последней песней, над которой они работали вместе, была "I Want You (She’s So Heavy)". Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.

В 1980 году итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

В 2002 году корпорация "Дженерал моторс" объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах "Шевроле" и "Джи-Эм-Си", произведенных в 2000 году, были выявлены неполадки в подушках безопасности.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 августа чтит память двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: "Марина", "Пимен". 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи с этого дня становились прохладными.

Что сегодня нельзя делать

После этого праздника за малиной в лес ходить нельзя. Ночью лучше на улице не гулять - можно надолго заболеть. День хорошо подойдет для планирования будущего, но плохо - для быстрых решений.

Приметы на 20 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

заря красная - к скорому дождю;

утренний туман рассеивается быстро - к хорошей погоде;

мало облаков - будет прохладно;

луна красная - к сильному ветру.

Именины 20 августа

Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.

