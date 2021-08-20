В этот день в мире отмечаются Всемирный день лени, Всемирный день комара, Международный день медицинского транспорта.
В США - День государственности штата Гавайи, День лимонада, День шоколадного пирога с пеканом, День мужской стрижки, День любителей бекона, День радио, в Индии - День возобновляемых источников энергии, в Эстонии - День восстановления независимости, в Марокко - День народной революции, в Венгрии - День святого Иштвана, в Канаде - Парад "Золотого кубка".
Памятные даты 20 августа, годовщины и события
В 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.
Читайте такжеОно ещё и летает: названы наиболее опасные насекомые летомВ 1868 году в США было официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.
В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском.
В 1897 году британский врач и паразитолог шотландского происхождения Рональд Росс обнаружил возбудителя малярии. В 1902 году за свои открытия он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Росс являлся членом Лондонского королевского общества.
В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.
В 1925 году открылась первая линия Римского метро.
В 1969 году участники группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом "Abbey Road". Последней песней, над которой они работали вместе, была "I Want You (She’s So Heavy)". Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.
Читайте также20 августа: народный праздник сегодня, обычаи и приметыВ 1980 году итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.
В 2002 году корпорация "Дженерал моторс" объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах "Шевроле" и "Джи-Эм-Си", произведенных в 2000 году, были выявлены неполадки в подушках безопасности.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 20 августа чтит память двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: "Марина", "Пимен". 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи с этого дня становились прохладными.
Что сегодня нельзя делать
После этого праздника за малиной в лес ходить нельзя. Ночью лучше на улице не гулять - можно надолго заболеть. День хорошо подойдет для планирования будущего, но плохо - для быстрых решений.
Приметы на 20 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- заря красная - к скорому дождю;
- утренний туман рассеивается быстро - к хорошей погоде;
- мало облаков - будет прохладно;
- луна красная - к сильному ветру.
Именины 20 августа
Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.
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