Есть несколько "народных" методов чистки унитаза.

Любая хозяйка знает, что мытье унитаза - процедура не из легких. Все потому что различные отложения, такие как мочевой камень, иногда даже ржавчина и засохшие пятна разного происхождения отмываются трудно. Но есть несколько проверенных методов, которыми пользовались еще наши мамы и бабушки. Читайте далее в материале, как очистить пластиковое сиденье унитаза от желтизны.

Как отбелить пластиковое сиденье унитаза и крышку

Со временем даже при регулярной уборке крышка унитаза и сиденье начинают желтеть и терять привлекательный вид. Они кажутся не очень чистыми, даже если вы их регулярно моете - из-за этого и самим унитазом пользоваться неприятно. Существуют несколько способов, как удалить желтые пятна с пластикового сиденья унитаза или с крышки. Каждый из этих способов поможет вернуть первоначальный вид сантехнике.

Моющее для посуды

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Первый, самый легкий вариант, как отмыть сиденье унитаза - это использовать то же средство, которым вы моете тарелки и столовые приборы. Его "прелесть" в способности быстро растворять жир и грязь, так что с пятнами на пластике оно может справиться, если ситуация не особенно запущена. Все, что вам нужно сделать - капнуть немного моющего на крышку и сидение, затем растереть влажной губкой и оставить на 10 минут. После этого смыть всё водой, насухо вытереть салфеткой.

Уксус

Второй способ, чем мыть сиденье унитаза, если пластик пожелтел сильно, а пятен накопилось много - взять в руки обыкновенный столовый уксус. Этот метод "работал" еще при СССР - тогда у хозяек не было такого многообразия чистящих товаров, как сейчас.

Лучше всего крышку и сиденье с унитаза снять, тогда вы точно сможете отмыть их качественно. Далее развести в миске уксус с водой в пропорции 1:1. Взять бумажные полотенца или плотные салфетки, смочить в растворе и положить на крышку и сидение так, чтобы они полностью покрывали все проблемные участки. Оставить на 1 час, периодически брызгая водой из пульверизатора, чтобы салфетки (полотенца) не высыхали. Спустя указанное количество времени, вам останется только протереть крышку и сидение влажной, а затем сухой тряпкой.

Перекись

Третий вариант, как обновить крышку унитаза, снова вернуть ей привлекательный вид, убрать пятна и желтизну - это метод с использованием перекиси. Пергидроль в принципе спасает во многих случаях, если дело касается уборки, но также и может помочь с пластиковыми деталями унитаза. Вам нужно перелить немного перекиси в пульверизатор, запшикать крышку и сидение, оставить на 10 минут, а потом вытереть тряпкой. Если видите, что это не помогло, то смешайте перекись и соду в пропорции 1:1, нанесите эту кашицу на проблемные участки пластика, также оставьте на 10-15 минут, потом смойте водой.

Сода

Соду можно использовать и отдельно от перекиси - она способна отбелить пластик самостоятельно. Если хотите попробовать такой метод, то попробуйте растворить 3 столовых ложки соды в горячей воде так, чтобы получилась густая каша. Ею намажьте крышку и сидение, оставить на 20 минут. После этого, не смывая состав, потереть пластик губкой или старой зубной щеткой. Затем мягкой тряпкой из микрофибры протереть ободок и крышку несколько раз, чтобы убрать остатки чистящей пасты.

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