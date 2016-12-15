В Запорожье городская власть рассматривает возможность компенсации предпринимателям по кредитам Приватбанка по программе "КУБ"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 15 декабря, во время бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей» сообщил заместитель городского головы Запорожья Валерий Эделев.

Напомним, что Приватбанк запустил проект «Страна успешного бизнеса», которым предусмотрено предоставление кредитов представителям малого и среднего бизнеса. Согласно данной программы, городские власти могут компенсировать процент по кредиту.

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«Наши юристы рассмотрят эту Программу. Если со стороны законодательства не будет никаких вопросов, дальнейшую судьбу проекта решат депутаты городского совета. У меня есть надежда, что эта инициатива будет поддержана», - сказал Еделев.

По словам чиновника, по предварительным данным, речь идет о 300 тыс. грн, которые предприниматели Запорожья могут получить в качестве компенсации по процентам за заем.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье начал работу первый региональный бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей», инициированный Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.