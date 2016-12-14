Приватбанк через платформу "КУБ" прокредитовал малый и средний бизнес Тернопольщины на 8 млн грн

Об этом в ходе регионального форума в Тернополе «Украина - страна предпринимателей» сообщил директор Прикарпатского регионального управления «Приватбанка» Юрий Акуленко.

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По его словам, банк с апреля профинансировал 74 проекта по программе "КУБ".

Он отметил, что предприниматели заинтересованы в привлечении финансирования для развития своего бизнеса и каждый день в банк обращаются новые клиенты.

Как сообщал УНИАН, в апреле крупнейший банк Украины «Приватбанк» запустил онлайн-проект «Кредитование украинского бизнеса» (КУБ) для привлечения граждан к инвестированию в украинские предприятия. С помощью сервиса «КУБ» заинтересованные в привлечении инвестиций предприниматели будут выставлять на сайте заявки на получение финансирования до 300 тыс. грн. Также предприниматели смогут предлагать будущим инвесторам дополнительные бонусы и скидки.

Справка УНИАН. «Приватбанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «Приватбанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.