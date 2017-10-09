Австралийская художница делает удивительные деревянные скульптуры с помощью бензопилы (видео)

Австралийка Энжи Полгейз делает невероятные скульптуры с помощью бензопилы, говорится в сюжете ТСН.

Этот нетипичный для высокого искусства инструмент женщина освоила двадцать лет назад. Работа с бензопилой, кроме изрядной аккуратности, требует и особой техники безопасности. Энжи говорит, что не имеет права работать уставшей или выпив хотя бы бутылку пива.

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На родине на нее до сих пор смотрят с удивлением, однако ее увлечение позволило женщине объездить целый мир и даже найти единомышленников - таких же женщин с бензопилами, влюбленных в искусство.

Как ранее сообщал УНИАН, японский художник создает миниатюры из бытовых вещей и продуктов.