Голод в Мадайе: прибывшие сотрудники гуманитарных организаций рассказали о ситуации в осажденном городе

Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает aa.com.tr.

Представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульерак сообщил, что сотрудники фонда, прибывшие в город вместе со второй партией гуманитарной помощи, стали свидетелями тяжелых случаев недостаточности питания среди детей.

«Смерть 16-летнего юноши по имени Али, скончавшегося в Мадайе из-за недоедания перед глазами сотрудников ЮНИСЕФ, глубоко расстроила нас», - сообщил Бульерак.

Он сообщил также, что сотрудники ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) взяли под контроль 25 детей до 5 лет, у 22 из них обнаружена тяжелая форма недостаточности питания. Кроме того, он подчеркнул о необходимости срочной эвакуации 17-летнего мальчика и одной женщины, которая находится на 9-м месяце беременности.

Пресс-секретарь Управления ООН по продовольственной программе (ВПП) Беттина Люшер сообщила, что по информации местных властей, за последний месяц в городе Мадайе от голода погибли 32 человека.

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич сообщил, что в Мадайю будут отправлены мобильные клиники.

По словам Яшаревич, режим Асада принял предложение по отправке в Мадайю мобильных клиник, и сегодня утром автомобили с мобильными клиниками вышли в путь.

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Во вторник из Мадайи эвакуированы, по меньшей мере, 13 человек.