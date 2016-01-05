В Сирии в окруженном войсками Асада городе начался голод - активисты

Как утверждают активисты, в городе, который окружили правительственные войска и бойцы ливанской группировки "Хезболла", не хватает продовольствия и медикаментов.

По некоторым данным, голод и безуспешные попытки сбежать из города унесли жизни 17 местных жителей.

По другим сообщениям, погибли 15 человек.

В интернете есть изображения истощенных людей. Люди, как сообщают очевидцы, едят траву от отчаяния, пишет Украинская служба Би-би-си.

Мадайя уже несколько лет находится под контролем повстанцев из так называемой "Свободной сирийской армии".

Город много раз подвергался обстрелам, его инфраструктура, согласно сообщениям сирийских активистов, в плачевном состоянии.