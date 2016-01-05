В Сирии в окруженном войсками Асада городе начался голод - активисты
07:08, 05 января 2016Мир
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По сообщениям, поступающим из сирийской Мадайи, в городе начался голод.
REUTERS
Как утверждают активисты, в городе, который окружили правительственные войска и бойцы ливанской группировки "Хезболла", не хватает продовольствия и медикаментов.
По некоторым данным, голод и безуспешные попытки сбежать из города унесли жизни 17 местных жителей.
По другим сообщениям, погибли 15 человек.
В интернете есть изображения истощенных людей. Люди, как сообщают очевидцы, едят траву от отчаяния, пишет Украинская служба Би-би-си.
Мадайя уже несколько лет находится под контролем повстанцев из так называемой "Свободной сирийской армии".
Город много раз подвергался обстрелам, его инфраструктура, согласно сообщениям сирийских активистов, в плачевном состоянии.
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