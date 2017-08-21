В штабе АТО отмечают некоторое уменьшение активности боевиков на Донбассе

С полуночи боевики на Донбассе уже 13 раз нарушили режим перемирия. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня активность российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась. После вчерашних обстрелов с использованием тяжелого вооружения боевики перешли в основном на гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении под вражеский огонь попали позиции украинских военнослужащих вблизи шахты «Бутовка» и Авдеевки. А в ходе обстрела из вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево под огнем в очередной раз оказались дома мирных жителей.

"На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 часов утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого на Луганском направлении", - сообщили в пресс-центре.

В то же время, меньше всего обстрелов сегодня было на Мариупольском направлении: боевики открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на подступах к Богдановке и Марьинке.

"В целом, с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим перемирия", - констатировали в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие несколько дней ситуация обострилась по всей линии фронта. Особенно «горячо» в выходные было на окраинах Донецка и на Луганщине.