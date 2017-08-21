За прошедшие несколько дней ситуация обострилась по всей линии фронта - волонтеры

Непрерывные обстрелы из минометов крупного калибра и переносных установок «Град», а также масштабные пожары - именно так прошли выходные дни необъявленной войны. Об этом сообщают волонтеры фонда «Вернись живым».

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«Похоже, что противник уже начал «поздравлять» Украину с Праздником Независимости, используя против нас не только тяжелое вооружение, но даже погодные условия. Нашим защитникам приходится противостоять одновременно двум угрозам: вражеским снарядам и огню - сухая стерня от обстрелов загорается и пламя выжигает все на своем пути», - констатируют они.

По их словам особенно «горячо» в выходные было на окраинах Донецка и на Луганщине.

«Наши позиции в районе Авдеевской промзоны враг обстреливал из минометов различных калибров и из «Градов». Бить начали еще в светлое время суток, ближе к ночи усиливая интенсивность огня», - сообщается на странице фонда.

На Луганщине, говорят волонтеры, вчера с самого утра и до обеда боевики обстреливали позиции ВСУ в пригороде Попасной, Новозвановки и Троицкого. В результате чего тяжелое ранение получил один командир роты.

«Днем ранее среди бела дня под обстрел попал населенный пункт Желобок, где ранения получили еще двое бойцов. Мощные обстрелы специально велись в светлую эпоху, когда сильный ветер увеличивал площадь возгораний на десятки гектаров», - констатируют они.

Немного тише было на Приморском направлении, но враг бил из минометов и там, вызвав довольно масштабные пожары. «Несмотря на это все, ребята спокойно и уверенно держат оборону», - отмечают в «Вернись живым».