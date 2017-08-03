Днем ситуация в зоне АТО остается относительно спокойной, боевики активизируются к вечеру - штаб

В зоне АТО в течение дня не отмечалось тенденций к обострению обстановки - по своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки днем ​​совершают до 10 обстрелов украинских позиций.

Читайте такжеПродвижение ВСУ на Светлодарской дуге: волонтер показал уничтоженную позицию боевиков (фото)

Как говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, в основном это легкое вооружение, основная активность боевиков обычно фиксируется после 18 часов.

«Так, сегодня с полуночи и до 18 часов на Луганском направлении преступники из стрелкового оружия открывали огонь по украинским укреплениям на подступах к Новоалександровке. А по опорным пунктам в Крымском и Новотошковском били вражеские гранатометы», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении около 14 часов противник выпустил 8 мин калибра 82 мм неподалеку от Павлополя. А на Донецком направлении террористы из гранатомета обстреляли шахту «Бутовка».

«В ответ на провокации незаконных вооруженных формирований силы АТО оперативно открывали огонь, поэтому противостояние было недолгим. Стоит добавить, что, несмотря на летнюю жару, линия украинской обороны продолжает совершенствоваться. Наши бойцы находятся в полной боевой готовности и морально готовы дать жесткий и быстрый ответ врагу в любое время суток», - отметили в штабе.