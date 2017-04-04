В Днепре в госпитале скончался 19-летний боец АТО

Как сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, Владислав Макаров, солдат 72-й бригады, 09.09.1997 года рождения, 3 апреля скончался в центральном военном госпитале.

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Боец получил тяжелое ранение 2 апреля примерно в 17:00 во время обстрела возле Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за сутки 3 апреля в зоне АТО погибли двое украинских военных, пятеро украинских бойцов получили ранения. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, оккупанты продолжают боевые действия. Чтобы подавить огневую активность противника, Силы АТО открывали огонь в ответ.