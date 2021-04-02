В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что оппозиционерка причастна к "противоправной деятельности" организации BYPOL.

Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме нее, в список также попали член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и еще 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом, сообщается на сайте КГБ республики в пятницу, 2 марта.

Читайте такжеТихановская ждет от Украины более жесткой позиции и финансовой изоляции БеларусиСледственное управление КГБ расследует уголовное дело в отношении участников оппозиционной инициативы BYPOL, созданной бывшими силовиками. Генпрокуратура считает их причастными к организации 25 марта "актов терроризма" в Борисове и Минске, совершенных, по словам органов, Вячеславом Малейчуком.

В марте пресс-служба МВД Беларуси сообщала, что в Печах задержали 35-летнего жителя Пинского района, который намеревался совершить один террористический акт в местной воинской части и еще один - в Минске.

По словам правоохранителей, мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства - одно заложил в мусорном баке у детской площадки в Минске, другое перевез на автомобиле в Борисовский район.

В МВД заявляли, что задержанный поддерживал связь с BYPOL и якобы от ее представителя накануне Дня воли получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Позже, по словам властей, задержанный дал показания об организаторах и участниках теракта.

"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении КГБ.

В качестве обвиняемых по уголовному делу по ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 289 УК Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой) сейчас проходят 18 человек.

"Фигуранты объявлены в международный розыск. Подготовлены документы об экстрадиции С. Тихановской, П. Латушко из Литвы и Польши соответственно. Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", - заявили в КГБ.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь из-за политических преследований.

В марте 2021 года стало известно, что против Тихановской в Беларуси возбудили уголовное дело.

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Автор: Катерина Комолова