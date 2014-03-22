В Донецке митингующие с флагами РФ просили вернуться сбежавшего Януковича

В Донецке митингующие под флагами России просят Виктора Януковича вернуться в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала более 2 тысяч участников акции собрались на площади им. Ленина, где на сцене были растянуты транспаранты с надписями: «Янукович – наш законный президент», «Янукович, защити свой народ». Люди пришли с флагами России, с георгиевскими флагами, красными знаменами и флагами Военно-морского флота СССР и с плакатами «Янукович! Выходи! Наш президент!», «Янукович, иди домой!» и др.

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Митингующие ратовали за то, чтобы сбежавший из страны президент вернулся в Украину, покаялся и возглавил страну, чтобы отстранить от власти нынешнюю власть - Кабинет министров и Верховную Раду Украины. На митинге также звучали и призывы к проведению референдума в регионе по примеру Крыма.

Затем, после митинга было предложено участникам акции пройти к зданию Донецкой областной госадминистрации, где выразить недоверие нынешней власти и действующему сегодня губернатору Донецкой области Сергею Таруте.