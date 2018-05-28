Неделя в цифрах

1-ое место заняла Украина в ежегодном «Специальном отчете 301», составленном Торговым представительством США (USTR), в списке стран с неблагополучной ситуацией в сфере соблюдения прав на интеллектуальную собственность, что может привести к отмене для страны торговых льгот.

1 украинец - бизнесмен Ринат Ахметов - вошел в список 500 самых влиятельных людей во всем мире по версии американского журнала Foreign Рolicy и стал единственным представителем Украины в нем.

2-е статьи (5-ую и 18-ую) Конвенции по правам человека нарушило украинское правосудие в расследовании «газового» дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Такое решение принял и обнародовал Европейский суд по правам человека на уходящей неделе.

4 страны кроме Украины примут участие в праздновании 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в следующем году. Это Литва, Казахстан Польша и Россия.

33 работника телеканала ТВі уволились с работы после скандальной смены руководства медиа и забастовки. Как известно, новым владельцем телеканала Константина Кагаловского объявил себя бизнесмен Александр Альтман, а гендиректором вместо Натальи Катеринчук был назначен журналист Артем Шевченко.

46% составило увеличение товарооборота между Украиной и странами ЕС за первый квартал текущего года. Таким образом, он достиг 2,5 миллиарда долларов.

80 килограмм весит писанка с изображением Президента Виктора Януковича, которую сделали на Донбассе и привезли на фестиваль «Писанковый рай» в Киев.

4 523 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 года, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 миллиона гривен.

15 000 000 000 евро (больше 150 миллиардов гривен) потеряла Украина из-за невыгодного газового контракта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью немецкой газете Badische Zeitung,