США назвали Украину «пиратом номером один» в мире

Торговое представительство США (USTR) в ежегодном «Специальном отчете 301» поставило Украину на первое место в списке стран с неблагополучной ситуацией в сфере соблюдения прав на интеллектуальную собственность.

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Ведомство назвало Украину «приоритетной зарубежной страной» среди государств, где нарушаются права на интеллектуальную собственность американских компаний. Такую категорию USTR выделило впервые с 2005 года. Обычно ведомство ограничивается составлением списка десяти стран-нарушительниц без указания приоритетов, сообщает Lenta.ru.

USTR подчеркнуло, что Украина неоднократно обещала улучшить ситуацию вокруг авторских прав, но не смогла выполнить обязательства. В отчете указывается, что в стране действует «несправедливая и непрозрачная» система сбора авторских отчислений, не принимаются меры по борьбе с интернет-пиратством и широко используется нелегальное ПО, в том числе и в правительственных учреждениях.

Как уточняет The Business Times, главенствующее положение Украины в списке USTR может привести к отмене для страны торговых льгот. Так уже было в 2001-2005 годах: тогда Украину по инициативе ведомства исключили из «Всеобщей системы преференций» — американской программы, которая позволяет определенным странам ввозить в США свои товары по сниженным пошлинам.

В список стран, заслуживающих особого внимания, USTR в 2013 году включила Россию и еще девять государств: Аргентину, Алжир, Венесуэлу, Индию, Индонезию, Китай, Пакистан, Таиланд и Чили.

«Специальный отчет 301» выпускается Торговым представительством США ежегодно начиная с 1989 года. В отчете USTR называет страны, которые, с точки США, не обеспечивают «адекватной и эффективной» защиты прав на интеллектуальную собственность — в том числе патенты, товарные знаки и авторские права американских компаний.