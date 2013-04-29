31 журналист ТВі написали заявления об увольнении (видео)

Они напомнили, что в течение недели профсоюз журналистов ожидал начала переговоров с руководством.

В случае успешного проведения переговоров журналисты были готовы прекратить забастовку и возобновить свою работу, сообщает Украинская правда.

"Окончательно возможность начала переговоров была сорвана из-за вручения Олегом Радченко письменного ультиматума о выходе в эфир Мустафе Найему под угрозой увольнения", - говорится в заявлении.

"Мы не видим дальше возможным выполнять свои профессиональные обязанности на канале, поскольку не можем гарантировать нашему зрителю предоставление объективной и беспристрастной информации, и считаем, что люди, которые называют себя владельцами и менеджерами канала, разрушили репутацию ТВi. В этой ситуации мы видим единственный приемлемый для нас выход - уйти", - добавили журналисты.

В свою очередь лидер профсоюза журналистов Мустафа Найем рассказал, что журналисты ожидают присоединения к заявлению редакции программы "Знак оклику".

Журналисты этой программы примут свое решение во вторник, так как им пообещали, что результаты расследования о ситуации с ТВi, которое они проводят, будут выданы в эфир.

Среди репортеров, поставивших свои подписи под заявлениями об увольнении, - Мустафа Наем, Виталий Гайдукевич, Роман Недзельский, Анастасия Станко, Юлия Банковая, Ирина Славинская и другие.